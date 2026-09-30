Лера Кудрявцева пришла проститься с Сергеем Соседовым: что она принесла на могилу?
«Абзац»: Лера Кудрявцева пришла на прощание с Соседовым с букетом белых роз
Лера Кудрявцева приехала на Троекуровское кладбище, где в среду, 30 сентября, проходит прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Корреспондент «Абзаца» передает с места событий: телеведущая принесла большой букет белых роз.
Ранее Кудрявцева прокомментировала смерть Соседова, признавшись, что известие стало для нее потрясением. Они вместе входили в состав жюри шоу «ВИА Суперстар!».