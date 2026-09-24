Летальность 48% и жесткий карантин: почему туристам стоит забыть дорогу в ДР Конго

Летальность от этой инфекции достигает почти 48%. Помимо риска заражения, туристам грозит помещение в жесткие карантинные условия. Викулов назвал выбор такого направления для поездок в период распространения жизнеугрожающей инфекции несколько странным. По его словам, от посещения эпицентра необходимо воздержаться — это крайне опасно. В странах действует жесткий режим контроля, поэтому путешественники рискуют попасть в обсервацию и не вернуться домой вовремя. Иммунолог добавил, что вероятность масштабного завоза инфекции в Россию оценивается как минимальная. Этому способствуют усиленный санитарный контроль на границах и появление отечественных тест-систем. Эксперт напомнил, что вирус не передается воздушно-капельным путем. ДР Конго является эндемичной по эболавирусной инфекции территорией с природными очагами. Там зарегистрировано более 7,5 тысячи подтвержденных случаев, из которых погибло порядка 3,7 тысячи человек. Против новой разновидности штамма вакцины еще не разработаны. Викулов подчеркнул, что сравнивать заболевание с COVID-19 неграмотно: вирус требует тесного физического контакта.