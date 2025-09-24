Лето окончательно ушло из столицы России

В Москву официально пришла метеорологическая осень. Об этом также сообщила «Лента.ру» , приводя слова главного специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Погоду в столичном регионе определяет обширный циклон, центр которого расположен над Республикой Коми. В среду жителей ожидает переменная облачность с кратковременными прояснениями и небольшими дождями в дневное время. Столбики термометров покажут от 10 до 12 градусов тепла.

В Подмосковье температура составит 8-13 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. В четверг погодная ситуация существенно не изменится: ночью температура опустится до 4-6 градусов, днем прогреется до 10-12 градусов. Местами возможны кратковременные дожди.

Ранее московское лето в текущем году установило абсолютный рекорд продолжительности.