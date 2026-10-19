Лежите с телефоном? Мануальный терапевт предупредил о рисках для позвоночной артерии

Привычка листать телефон лежа может нарушить кровообращение в позвоночной артерии и ухудшить самочувствие. Об этом радио Sputnik рассказал мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

По словам врача, в таком положении мышцы шеи находятся в постоянном напряжении. Это создает условия для отека и нарушения кровообращения в позвоночной артерии, которая питает мозжечок. Из-за этого могут появиться головокружение, шаткость походки, плохое самочувствие и расстройство сна. Кабычкин отметил, что такая привычка в целом меняет многие процессы в организме.

Собеседник издания также указал, что использование телефона или другого электронного устройства перед сном мешает мозгу подготовиться ко сну: он продолжает работать в полную силу.