Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с « Москвой 24 » оценила популярный тренд на лимфатическую ходьбу. По ее словам, такая прогулка — это обычное движение легким шагом, которое создает лимфодренаж, улучшает венозное и артериальное кровоснабжение и в целом полезно всем.

Чтобы лимфатическая система нормально работала, здоровый человек должен проходить от трех до пяти километров в день. При этом эксперт предупредила, что при проблемах с суставами гулять много нельзя, и в таких случаях крайне важна консультация врача.