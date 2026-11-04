«Липкие ленты и закрытые баки»: биолог объяснил, как навсегда избавиться от мух в квартире

Избавиться от мух в домашних условиях помогут москитные сетки, липкие ленты и регулярная уборка. Об этом « Абзацу » рассказал биолог Дмитрий Сафонов. По его словам, для эффективной борьбы с насекомыми необходимо не только уничтожать взрослых особей, но и устранять источники их питания и размножения. Нужно изолировать отходы и плотно закрывать мусорные баки, не оставлять пищевые отходы на столах или в открытом ведре, а на окнах и вентиляции обязательно использовать москитные сетки.

Если говорить о физических методах, безопасных для людей и животных, можно применять липкие ленты и различные ловушки. При массовом появлении мух Сафонов рекомендовал использовать специальные инсектициды, предназначенные для борьбы с насекомыми.

Такие средства выпускаются в виде гранул, аэрозолей и приманок. При этом биолог подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности, особенно если в доме находятся дети или домашние животные. Таким образом, по словам специалиста, устойчивый результат дает сочетание гигиены, защиты помещения от проникновения насекомых и точечного применения инсектицидов.