В деревне Журавлево Кемеровского округа лиса перестала бояться людей и регулярно появляется у дачных домов. Об этом сообщает « Сiбдепо ». Хищница ворует еду, раскидывает игрушки, из-за чего местные жители переживают за безопасность детей.

По словам дачницы Алены, она сидела в шатре рядом с домом, когда услышала шорох со спины. Обернувшись, женщина увидела лису, которая двигалась прямо на нее. Животное не испугали ни крик, ни брошенные поленья.

Местные жители также рассказали, что лиса утащила в кусты волейбольный мяч и разбросала игрушки из песочницы. Некоторые дачники перестали привозить детей, а пенсионеры стараются передвигаться по деревне группами и носят с собой свистки. Обращения в МЧС, по словам жителей, пока принимают только в случае укуса человека.