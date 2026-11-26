Священник, который назначает фиксированную плату за молитву или требу, рискует лишиться сана. Об этом MK.ru рассказал иеромонах Макарий (Маркиш), председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ.

По его словам, прихожане вправе делать церкви добровольные пожертвования. В большинстве храмов фиксированных цен нет: у свечного ящика или на доске объявлений обычно указывают ориентировочную сумму, которую можно внести в большем или меньшем размере. Если у пары нет денег на венчание, отказать ей в таинстве нельзя, а пожертвование можно принести позже.

Если на сайте или в телеграм-боте указана обязательная сумма за требу, Макарий советует пожаловаться архиерею. Если деньги требует самозванец, нужно обратиться в правоохранительные органы.