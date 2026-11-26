Лишение сана за ценник на молитву: что грозит священнику, который называет фиксированную плату за требы
Иеромонах Макарий: священник, назначающий цену за требу, рискует лишиться сана
Священник, который назначает фиксированную плату за молитву или требу, рискует лишиться сана. Об этом MK.ru рассказал иеромонах Макарий (Маркиш), председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ.
По его словам, прихожане вправе делать церкви добровольные пожертвования. В большинстве храмов фиксированных цен нет: у свечного ящика или на доске объявлений обычно указывают ориентировочную сумму, которую можно внести в большем или меньшем размере. Если у пары нет денег на венчание, отказать ей в таинстве нельзя, а пожертвование можно принести позже.
Если на сайте или в телеграм-боте указана обязательная сумма за требу, Макарий советует пожаловаться архиерею. Если деньги требует самозванец, нужно обратиться в правоохранительные органы.