Листва вместо мусора: как субботники в Брянске превращают контейнеры в свалки

В Брянске контейнерные площадки засыпало опавшей листвой: субботники по уборке превращают места сбора ТКО в несанкционированные свалки. Об этом сообщили в АО «Чистая планета».

По данным регионального оператора, недобросовестные сотрудники управляющих компаний оставляют рядом с контейнерами растительные отходы — набивают накопители, предназначенные для коммунальных отходов, листвой в мешках и россыпью, причем объемы бывают большими.

Заключать отдельные договоры на вывоз листвы с транспортными компаниями готовы не все, и следствием становятся навалы и свалки на площадках. Растительные отходы заполняют большую часть накопителя, из-за чего жителям близстоящих многоэтажек некуда выбрасывать бытовой мусор. Получается двойственная ситуация: коммунальщики приводят в порядок городские территории и очищают их от листвы, но одновременно нарушают природоохранное законодательство и создают свалки.

Региональный оператор напоминает: за неправильное размещение отходов предусмотрена административная ответственность, нарушителям грозят штрафы. Пример такой площадки — на улице Литейной, 60а.