Литургия в разрушенной святыне: как возрождают Краснохолмский монастырь

19 сентября в церкви Зосимы и Савватия Соловецких в деревне Слобода Бежецкой епархии, на подворье Николаевской Антониевской Краснохолмской обители, прошла Божественная литургия. В этом году исполняется 565 лет со времени основания монастыря, 545 лет с начала строительства его Никольского собора и преставления преподобного Антония Краснохолмского.

Литургию совершили митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, архиепископ Бежецкий и Удомельский Каллистрат и епископ Ржевский и Торопецкий Силуан. Об этом сообщили в пресс-службе Тверской епархии.

Глава Тверской митрополии вручил медаль преподобного Нила Столобенского III степени главе Краснохолмского муниципального округа Геннадию Метлину. Архиепископ Каллистрат передал грамоты людям, потрудившимся на благо монастыря и его подворья. По завершении богослужения владыка Амвросий раздал молящимся иконки с изображением святого Михаила Тверского с памятной подписью.

Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь — древний мужской монастырь Бежецкой епархии, основанный в 1461 году преподобным Антонием Краснохолмским. Он расположен в деревне Слобода возле города Красный Холм и имеет статус памятника архитектуры и архиерейского подворья, где идут восстановительные работы. Главный Никольский собор строили с 1481 по 1493 год. Позже появились Покровская церковь (1592) и колокольня (1668). В советское время обитель закрыли, здания сильно пострадали. В 2014 году комплекс передали Русской православной церкви в почти разрушенном виде для возрождения.