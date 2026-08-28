Любить или бояться Бога? Священник Кондраков дал ответ, который меняет отношение к вере

Протоиерей Павел Кондраков объяснил, как правильно относиться к Богу — любить Его или бояться. По словам священника, Бога нужно любить, и это высшее счастье для человека — всей плотью откликаться на Его любовь, передает ИА « Кулик ».

Отец Павел отметил, что у людей бывают разные степени отношений с Богом: рабские, как у слуги, или сыновние. Однако к Отцу Небесному невозможно относиться со страхом и с позицией слуги. Это должно быть отношение любви — всей душой и всем существом.

При этом, добавил священник, страх Божий тоже нужен каждому. Он немного направляет человека и сдерживает в порывах, которые случаются в жизни.