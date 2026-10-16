«Люди сочиняют истории»: Ольга Шукшина — о состоянии матери и грязных фантазиях СМИ
Дочь Федосеевой-Шукшиной: люди сочиняют истории о болезни актрисы моей матери
Дочь народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга опровергла слухи о тяжелой болезни матери. В беседе с «Абзацем» она подтвердила факт госпитализации актрисы и заявила, что ее состояние стабильное.
Ольга назвала отвратительным то, что люди сочиняют истории, и подчеркнула неуважение к личности, о которой пишут. Она рассказала, что журналисты называют различные диагнозы, приписывают то, чего нет, и выдумывают в «самых грязных фантазиях». По ее словам, она сообщила прессе только то, что мать находится в больнице и с ней работают врачи. После этого в СМИ появилась информация, будто Лидия находится в тяжелом состоянии и потеряла ориентацию в пространстве. Эти публикации дочь актрисы назвала непрофессиональными.