«Люди в футляре»: психолог объяснил, что на самом деле скрывается за «старой душой»

Психолог Зберовский: «старая душа» отличается уходом от общения и боязнью эмоций

Общество

Психолог Андрей Зберовский рассказал «Абзацу», что людей с так называемой старой душой могут отличать сознательный уход от общения и боязнь ярких эмоций. По его словам, такие домоседы не видят смысла заводить отношения. Специалист выделил два смысла этого понятия.

Первый — низкое либидо и невысокая активность: это «люди в футляре», которые не ходят по кафе и клубам и сторонятся общения. Второй вариант связан с интеллектуальной старостью, когда человек перечитал много серьезных книг и пришел к пониманию, что мир несправедлив, не стоит ни за что бороться, надо тихо жить, не привлекая внимания и минимизируя эмоции. Такие люди считают, что уже все познали.

По опыту Зберовского, «старая душа» чаще встречается у мужчин, поскольку женщины от природы более социально ориентированы и реже склонны подавлять свои чувства. Таким образом, по словам психолога, за образом «старой души» могут стоять как сниженная активность, так и интеллектуальная усталость от мира, а гендерные различия объясняются разной социальной ориентацией.

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