«Люди в футляре»: психолог объяснил, что на самом деле скрывается за «старой душой»

Психолог Андрей Зберовский рассказал « Абзацу », что людей с так называемой старой душой могут отличать сознательный уход от общения и боязнь ярких эмоций. По его словам, такие домоседы не видят смысла заводить отношения. Специалист выделил два смысла этого понятия.

Первый — низкое либидо и невысокая активность: это «люди в футляре», которые не ходят по кафе и клубам и сторонятся общения. Второй вариант связан с интеллектуальной старостью, когда человек перечитал много серьезных книг и пришел к пониманию, что мир несправедлив, не стоит ни за что бороться, надо тихо жить, не привлекая внимания и минимизируя эмоции. Такие люди считают, что уже все познали.

По опыту Зберовского, «старая душа» чаще встречается у мужчин, поскольку женщины от природы более социально ориентированы и реже склонны подавлять свои чувства. Таким образом, по словам психолога, за образом «старой души» могут стоять как сниженная активность, так и интеллектуальная усталость от мира, а гендерные различия объясняются разной социальной ориентацией.