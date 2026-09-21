L’Oréal обвинили в опасных средствах для волос: 12 тыс. исков и риск рака вдвое

Генпрокуратура штата Аризона подала иск против компании L’Oréal. Ведомство утверждает, что средства для выпрямления волос увеличивают риск рака яичников и матки. Об этом сообщают « Ведомости ».

По данным истца, L’Oréal знала о возможной опасности как минимум с 2022 года, но не предупреждала пользователей. Речь идет о линейках Dark and Lovely и Optimum, которыми пользуются в основном афроамериканки.

История началась в 2022 году, когда Национальный институт здравоохранения США опубликовал исследование. Ученые сравнили статистику использования средств для выпрямления волос и случаев рака матки. По их данным, косметика повышает риск вдвое. После этого покупательницы и их семьи начали подавать иски против L’Oréal, Revlon и других производителей. Сейчас в судах зарегистрировано уже 12 тыс. заявлений.

L’Oréal и другие производители заявляют, что не видят причинно-следственной связи между использованием продукции и заболеваниями. В 2025 году компания уже попадала в похожий скандал: она отозвала линейку средств La Roche-Posay Effaclar Duo после обвинений, что та может способствовать развитию лейкемии.