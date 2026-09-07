Лоза процитировал «Дюну», отвечая на претензии Трампа на Луну: «Никто не сможет ее уничтожить»
Певец Юрий Лоза: Луна принадлежит Создателю, а не американцам
Певец Юрий Лоза в беседе с «Абзацем» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Луна принадлежит американцам. По мнению музыканта, Луна, как и другие объекты, сотворенные не человеком, не может принадлежать людям — только Создателю.
Лоза привел мысль из книги Фрэнка Герберта «Дюна»: человеку принадлежит лишь то, что он может безнаказанно уничтожить. Все остальное ему не принадлежит. По словам артиста, никто не способен безнаказанно уничтожить Луну, а значит, права на нее есть только у того, кто ее создал. Он подчеркнул, что только Создатель имеет такие права, а люди — нет.