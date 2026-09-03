«Лучше б с Никитой дружил!»: Марк Эйдельштейн признался, что Кологривый не хочет с ним общаться

На премьере фильма «Трудно быть богом» актёр Марк Эйдельштейн рассказал kp.ru , что хотел бы дружить с Никитой Кологривым, но пока тот не отвечает ему взаимностью. По словам Эйдельштейна, он считает себя ещё недостаточно «крутым актёром», чтобы коллега захотел с ним общаться.

Во время мероприятия Кологривый сам подошёл к Эйдельштейну и тепло его поприветствовал, однако после встречи Марк пошутил над актёрским мастерством коллеги. Кроме того, Эйдельштейн подтвердил участие в байопике «Становление Капы» (Becoming Capa), где исполнил роль военного фотографа Роберта Капы, и сообщил, что работа над сериалом «Мистер и миссис Смит» продолжается.