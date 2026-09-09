Луна могла сформироваться всего за пять часов после столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на исследование Юго-западного исследовательского института.

По данным ученых, в момент удара Тейя была полностью разрушена. Основная часть ее железного ядра погрузилась в недра Земли, а образовавшееся кольцо обломков сформировало спутник. Специалисты полагают, что Луна состоит главным образом из мантии Тейи с небольшим добавлением земных пород.

Дополнительные подтверждения этой гипотезы появились в апреле 2025 года в журнале Nature: на обратной стороне Луны обнаружили аномально низкое содержание воды, что указывает на последствия гигантского столкновения. Ранее, в августе 2024 года, другая группа исследователей заявила, что поверхность спутника в прошлом была покрыта расплавленной магмой.