Лжесантехники обманули 91-летнюю москвичку на ₽45 тыс.: как действовали аферисты?

В Москве задержаны трое подозреваемых в мошенничестве в отношении 91-летней пенсионерки. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

По его словам, в полицию обратилась жительница улицы Совхозная. К ней пришли неизвестные, представились работниками обслуживающей жилищной компании и заявили о необходимости проверить систему водоснабжения. После мнимого осмотра лжесантехники сообщили о критическом состоянии труб и возможных протечках, а также о необходимости установить водяной фильтр. Под психологическим давлением пенсионерка подписала соглашение на установку дорогостоящего устройства и отдала аферистам ₽45 тыс.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве задержали троих подозреваемых по местам проживания в Москве и Химках. Ими оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 35 до 56 лет.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбук, планшет, установки для фильтрации воды, банковские карты, сантехнические расходные материалы, документацию и бланки товарных чеков. Выяснилось, что подозреваемые не имели отношения к организации жилищного хозяйства, от лица которой выступали. В квартире потерпевшей они установили обычный фильтр, завысив его стоимость в несколько раз, при этом необходимость в его установке отсутствовала.

Следователем УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В полицию уже обратились еще трое граждан с аналогичными заявлениями. По всем фактам проводится проверка, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности обвиняемых и их соучастники.