Магазин поставил срок меньше двух лет? Почему бракованную вещь все равно можно вернуть

Юрист Хаминский: бракованный товар можно вернуть в течение двух лет

Общество

Сдать бракованный товар можно не только в течение срока, установленного магазином, но и после него — в пределах двух лет. Об этом «Абзацу» рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, согласно статье 18 закона «О защите прав потребителей», если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока, покупатель вправе потребовать возврата денег, замены товара, бесплатного устранения недостатков либо соразмерного уменьшения цены. Если гарантия не установлена, требования можно предъявить в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара.

Для технически сложных товаров, уточнил эксперт, действуют особые правила: вернуть деньги или потребовать замены по общему правилу можно в течение 15 дней со дня передачи товара, а позднее — только при наличии существенного недостатка, нарушении сроков ремонта либо невозможности пользоваться товаром более 30 дней в каждом году гарантии из-за неоднократного устранения различных недостатков.

Если гарантия закончилась, но с момента покупки не прошло двух лет, вернуть товар тоже возможно, однако потребитель должен доказать, что причина недостатка возникла до передачи товара, — обычно для этого требуется независимая экспертиза. При отказе продавца удовлетворить требования Хаминский советует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор или напрямую в суд.

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