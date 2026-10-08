Маисовый полоз сбежал из квартиры и поселился в ванной: чем закончилась история?

«Спасрезерв»: маисовый полоз сбежал из квартиры и поселился в ванной

Общество

Спасатели отряда «Спасрезерв» поймали змею, сбежавшую из террариума, в вентиляционной шахте жилого дома на улице Трофимова. Как сообщила пресс-служба отряда, рептилию обнаружили в ванной комнате.

С помощью змееловки ее достали и поместили в коробку для транспортировки. На выходе из подъезда спасатели встретили женщину, которая знала, из какой квартиры сбежал питомец. Змею вернули в террариум.

Хозяйка рассказала, что самка маисового полоза по кличке Лия сбежала три недели назад. Эта змея неядовита и не опасна для людей. Ей три года, и ее очень любят дети.

Читайте также

BMW решила заменить часть руководителей искусственным интеллектом и сократить пятую часть должностей

«Подарок не всегда бесплатный»: дарение квартиры не родственнику облагается НДФЛ

«Подарок не всегда бесплатный»: дарение квартиры не родственнику облагается НДФЛ

В Подмосковье случился хрустящий бум: жители выбрали самые популярные десерты на праздники

В Подмосковье случился хрустящий бум: жители выбрали самые популярные десерты на праздники

Минпросвещения займется созданием ИИ для сферы образования

Минпросвещения займется созданием ИИ для сферы образования

Tenet начал продажи нового A8: что получил седан за 3 миллиона рублей

Камнепады отрезали три села Дагестана от транспортного сообщения

Сирены прозвучат по всей Коми 7 октября: что нужно знать жителям

В Госдуме призвали ввести общенациональный запрет на продажу вейпов

В Госдуме призвали ввести общенациональный запрет на продажу вейпов

Чай из самовара и пельмени: чем русский базар у Белого дома удивил гостей?

Чай из самовара и пельмени: чем русский базар у Белого дома удивил гостей?

«Умный помощник за партой». Минпросвещения разрешило учителям использовать ИИ

«Умный помощник за партой». Минпросвещения разрешило учителям использовать ИИ

Германия и еще пять стран поставили ЕС ультиматум из-за бюджета на семь лет

Создала «Хорошки» и возглавляла ансамбль десятилетиями: не стало Валентины Гаевой

Добавьте mosregtoday.ru в избранное