Маисовый полоз сбежал из квартиры и поселился в ванной: чем закончилась история?
«Спасрезерв»: маисовый полоз сбежал из квартиры и поселился в ванной
Спасатели отряда «Спасрезерв» поймали змею, сбежавшую из террариума, в вентиляционной шахте жилого дома на улице Трофимова. Как сообщила пресс-служба отряда, рептилию обнаружили в ванной комнате.
С помощью змееловки ее достали и поместили в коробку для транспортировки. На выходе из подъезда спасатели встретили женщину, которая знала, из какой квартиры сбежал питомец. Змею вернули в террариум.
Хозяйка рассказала, что самка маисового полоза по кличке Лия сбежала три недели назад. Эта змея неядовита и не опасна для людей. Ей три года, и ее очень любят дети.