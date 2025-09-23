Мал, да удал? Опасный хищник растерзал двоих прямо в поле

В индийской деревне фермер и его сын получили ранения после нападения тигренка в поле. Местные жители помогли им, и животное убежало, а пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает Times of India.

В индийской деревне Бходжба произошел инцидент с участием тигренка и местных жителей. Во время работы в поле фермер и его сын подверглись нападению хищника. Их крики услышали другие сельчане, которые трудились неподалеку, и поспешили на помощь. Благодаря их вмешательству тигренок ушел с места происшествия. Пострадавших с ранами на голове, лице и руках доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Местные лесничие объяснили, что в этом районе недавно видели тигрицу с двумя детенышами. По их словам, характер травм указывает на то, что напавшее животное было тигренком, а не взрослым тигром. Таким образом, можно предположить, что молодой хищник защищал свою мать или территорию.

