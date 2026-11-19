В нидерландском Схидаме, расположенном рядом с Роттердамом, жители многоквартирного дома обнаружили в почтовых ящиках купюры по €50. Об этом сообщила местная телестанция Omroep Twee. Кто оставил деньги и с какой целью, пока выяснить не удалось.

Одна из жительниц рассказала журналистам, что ее сын проверил почтовый ящик и нашел там купюру. Никаких других посланий или объяснений рядом не было. Женщина удивилась и предположила, что так ей могли вернуть долг, однако не вспомнила, чтобы кто-либо был ей должен. На вопрос, кто мог оставить деньги, она в шутку ответила, что это, возможно, сделали маленькие эльфы.

По данным Omroep Twee, о таких же находках рассказали и другие жильцы. Известно примерно о 10 получателях, однако их может быть больше. Таким образом, пока речь идет о серии необъяснимых находок в одном доме: деньги есть, а отправитель и мотив остаются неизвестными.