Мало контейнеров во дворе? Минстрой объяснил, куда жаловаться и кто решит проблему

Региональный Минстрой разъяснил , куда обращаться жителям, если во дворе не хватает мусорных контейнеров. В первую очередь необходимо сообщить об этом в управляющую компанию, которая обслуживает дом. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24».

По данным ведомства, управляющая организация поможет разобраться в причинах нехватки контейнеров и объяснит, какие меры можно принять в конкретной ситуации. Кроме того, в УК могут подсказать, требуется ли проводить общее собрание собственников для решения проблемы. Там же разъяснят порядок принятия решения об установке дополнительных контейнеров или изменении схемы накопления мусора.