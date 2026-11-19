Продюсер Яна Рудковская поделилась деталями распределения родительских обязанностей в своей семье с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Выступая на премии OK! Awards «Больше чем звезды», она заявила, что не стала бы претендовать на звание «Мама года», так как основную часть времени с детьми проводят репетиторы и тренеры.

«Мама я хорошая, но если критично говорить, то мама года — это та женщина, которая вкладывает в детей с утра до вечера. А у меня папа года — Евгений Плющенко, он и тренер, и папа», — отметила Рудковская.

Она также предложила учредить отдельную премию для отцов, считая мужа главным примером для такой номинации.

Напомним, Яна и Евгений познакомились в Лондоне во время работы над заявкой Сочи на Олимпиаду-2014, а их роман стал достоянием общественности после победы Димы Билана на «Евровидении». Пара поженилась в 2009 году и воспитывает двоих сыновей: Александра (2013 г. р.) и Арсения (2020 г. р., рожденного с помощью суррогатной матери).