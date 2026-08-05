Маммографы, МРТ, КТ и база ЕМИАС: за шесть лет оснащение поликлиник выросло на 20%

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев в беседе с Агентством городских новостей « Москва » заявил, что столица создает все условия для развития специалистов в области лучевой диагностики. По его словам, город выстроил систему профессионального роста — от стажировок и повышения квалификации до внедрения единых стандартов диагностики. Только в прошлом году обучение в Кадровом центре департамента здравоохранения прошли 115 тысяч врачей и представителей среднего медперсонала, а в самом центре представлено 70 программ и более 170 тренингов.

Парламентарий отметил, что развитие лучевой диагностики идет в связке с масштабной модернизацией инфраструктуры. За шесть лет оснащение столичных поликлиник выросло на 20 процентов, а объем исследований увеличился более чем вдвое. В первичное звено в рамках модернизации поставили около тысячи единиц техники: маммографы, рентгеновские аппараты, МРТ и КТ. Все оборудование подключили к единому информационному сервису ЕМИАС, что позволило сформировать централизованную базу хранения исследований.

Кроме того, Москва активно внедряет технологии искусственного интеллекта. Сегодня столичные врачи пользуются 60 сервисами, которые помогают находить на снимках признаки заболеваний по 45 клиническим профилям, а точность диагностики по отдельным направлениям превышает 95 процентов.

Нифантьев напомнил, что с 2021 года в стране присуждается премия «Почетный знак имени Линденбратена» за значительный вклад в развитие лучевой диагностики, научных исследований, образовательных проектов и совершенствование системы медицинской помощи. В 2026 году участников оценят по пяти направлениям: достижения в практической диагностике, научной деятельности, педагогике, наставничестве, работе ассистентов врачей и вкладу в организацию службы лучевой диагностики. Заявки на конкурс принимаются на официальном сайте до 13 августа.