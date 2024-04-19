Марат Хуснуллин открыл в Мариуполе детский сад, который полностью отремонтировали подмосковные специалисты

Строители из Московской области в очередной раз показали самый высокий класс – восстановили и запустили в Мариуполе ясли-сад, которые не видели ремонта более 20 лет. Важный социальный объект открыли заместитель председателя Правительства РФ совместно с руководством ДНР и заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта Московской области.