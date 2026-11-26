Маски вернулись: где в Минздраве советуют их надевать, пока растет заболеваемость ОРВИ, и как менять
Минздрав призвал россиян носить маски в общественном транспорте и магазинах
Специалисты Минздрава России призвали граждан носить защитные маски в общественном транспорте, магазинах и других местах скопления людей на фоне роста заболеваемости ОРВИ. Осенью и зимой эти инфекции остаются одними из самых распространенных и передаются воздушно-капельным и контактно-бытовым путем.
В ведомстве отметили, что маска создает барьер для капель, выделяющихся при разговоре, кашле и чихании, и снижает риск их вдыхания. Для эффективной защиты ее нужно правильно носить, закрывая нос и рот, и менять каждые два-три часа.