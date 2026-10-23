Массаж «с продолжением»: как супруги-блогеры из Новосибирска построили сеть борделей

В Новосибирске пресекли деятельность супружеской пары, организовавшей сеть борделей под видом массажных салонов. Об этом 23 октября сообщил источник РЕН ТВ . По его данным, 41-летний Руслан Б. вместе с женой Мариной привлекли еще трех человек и открыли сеть заведений.

Клиентам предлагали не только массаж, но и услуги «с продолжением». У фигурантов трое детей, оба задержанных ведут блоги. Инфлюенсеры координировали работу, а их сообщники выполняли роли администраторов. С 2024 по 2026 год в занятие проституцией вовлекли шесть девушек, среди которых оказалась несовершеннолетняя.

По факту возбуждено уголовное дело. Таким образом, по версии следствия, семейная пара выстроила сетевую схему с распределением ролей: организаторы управляли процессом, а помощники отвечали за работу салонов. Правоохранители устанавливают все обстоятельства деятельности сети.