Масштабная модернизация сквера стартует в Ивантеевке округа Пушкинский

Глава округа Пушкинский, Максим Красноцветов, совместно с командой заместителей, провел инспекционную поездку по ключевым объектам Ивантеевки, подлежащим обновлению или планируемым к реконструкции.

Первым пунктом визита стал сквер на улице Первомайской, где расположен мемориальный комплекс «Не вернувшимся с войны», более известный как «Журавли». В настоящее время объявлен тендер на выполнение работ по его благоустройству.

Предстоит преображение территории, занимающей 0,6 гектара. В рамках проекта запланировано обновление дорожно-покрытий, масштабное озеленение, установка элементов малой архитектуры, реновация мемориальной зоны и создание нового фонтана.

Реализация проекта станет частью государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и будет осуществляться за счет средств бюджетов Московской области и округа Пушкинский.

«Это сакральное место для города, связующая нить между поколениями, куда приходят дети, внуки и правнуки победителей. Обновление территории — это наше глубокое уважение к прошлому и инвестиция в нравственное будущее Ивантеевки», — отметил Максим Красноцветов.

Открытие обновленного сквера для жителей города запланировано на 2026 год.