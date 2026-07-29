Массовую эвакуцию проводят в ТРЦ Москвы из-за неустановленного ЧП

В московском торгово-развекательном центре «Павелецкая плаза» объявлена эвакуация посетителей и сотрудников. Причина экстренного вывода людей из здания пока не называется, пишет ТАСС .

В одном из крупных торговых комплексов столицы — ТРЦ «Павелецкая плаза» — проходит срочная эвакуация. Сотрудников и посетителей просят покинуть здание через все доступные выходы, сообщает корреспондент ТАСС. Такое объявление прозвучало по внутренней трансляции.

Официальных комментариев о причинах происшествия пока нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее массовую эвакуацию провели в ТЦ «Европолис» в Москве из-за ЧП в примерочной.