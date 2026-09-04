Мать близняшек со СМА вышла на Красную площадь: она просит Путина вмешаться, пока чиновники экономят на детях

Мать 11-летних близняшек Иры и Полины Потехиных со спинально-мышечной атрофией (СМА) вышла 4 сентября на Красную площадь с одиночным пикетом. Анастасия Потехина объяснила, что почти год добивается назначения дочерям оригинального препарата «Спинраза» вместо отечественного дженерика при равной стоимости, передает 74.RU .

По ее словам, с 2020 года семья в судебном порядке добивалась лечения детей-инвалидов, и суд встал на их сторону. До 2025 года препарат предоставлялся по решению суда, однако затем исполнение прекратилось. После назначения аналога состояние девочек резко ухудшилось — об этом направлено извещение в Росздравнадзор. 5 августа 2026 года трехсторонний консилиум определил лечение оригинальным лекарством по жизненным показаниям, но чиновники Челябинской области, как утверждает женщина, решили сэкономить средства региона и использовать возможности президентского фонда.

Анастасия Потехина заявила, что ни губернатор, ни Минздрав не пытались обеспечить детей необходимым лекарством. Единственный, кому семья доверяет, — президент. Она хочет, чтобы Владимир Путин знал, как чиновники предоставляют ему недостоверную информацию, угрожающую детям-инвалидам.

Спинальная мышечная атрофия — генетическое заболевание, при котором из-за мутации гибнут двигательные нейроны спинного мозга и атрофируются мышцы. Ранее оно считалось неизлечимым, но современные препараты способны остановить развитие болезни.