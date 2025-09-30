Мать солиста «Руки Вверх!» госпитализировали в тяжелом состоянии

В Москве экстренно госпитализирована 72-летняя Лилия Жукова — мать солиста популярной группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на канал Mash.

По информации телеграм-канала и СМИ, причиной госпитализации Лилии Жуковой стало острое нарушение мозгового кровообращения. Известно, что музыкант лично доставил мать в медицинское учреждение, однако подробности о ее текущем состоянии и прогнозах врачей пока не разглашаются.

Как правило, нарушение мозгового кровообращения требует немедленного врачебного вмешательства и комплексной диагностики, поскольку подобные состояния могут представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни.

Отметим, что сам исполнитель поп-группы не комментировал семейную ситуацию.

