Мед с сюрпризом: почему спрос на восточное средство для потенции взлетел на 400% и чем это грозит

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Рецептура напоминает снадобье восточного знахаря: помимо меда в нее входят овечье молоко, прополис, женьшень, крапива, финики и измельченные личинки трутней. Основные поставки идут из арабских стран и Азии. Специалисты относятся к чудесным свойствам смеси скептически, считая, что весь эффект основан на самовнушении. При этом лабораторный анализ выявил в некоторых образцах силденафил и тадалафил — действующие вещества рецептурных препаратов от эректильной дисфункции. На этикетках они не указаны, поэтому реальный состав и дозировка остаются неизвестными.

Для мужчин старше сорока лет употребление такого продукта чревато скачками давления, обмороками, нарушениями зрения и длительной неконтролируемой эрекцией. За рубежом аналоги уже неоднократно изымали из продажи.