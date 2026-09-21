Медведь чует человека за 2 км: спасатели Кубани объяснили, как выжить при встрече с хищником

Медведь способен учуять человека на расстоянии около 2 км. Об этом предупредил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Кубани Александр Субочев. По его словам, при встрече с хищником главное — не паниковать и сохранять самообладание, передает « Кубань24 ».

Специалист объяснил, что сначала нужно понять поведенческую модель зверя. Если медведь не агрессивен и не проявляет опасности на дистанции, следует тихо и аккуратно отступать, избегая резких движений. Ни в коем случае нельзя доставать телефон и снимать хищника на видео.

Субочев отметил, что самая главная ошибка туристов — ходить в походы в одиночку. Медведь не любит шум и пугается его. Поэтому отправляться в лес нужно группой, громко общаться или петь песни. Следует остерегаться мест в устьях рек, где медведи ловят рыбу, ягодников и зарослей.

Во время ночлега лагерь лучше разворачивать на открытой местности, а продукты и отходы помещать в герметичную емкость, чтобы запах не привлек хищника. Кроме того, важно зарегистрировать маршрут в МЧС: тогда специалист будет на связи, определит график выхода на связь и сообщит об ухудшении погоды. Зарегистрировать группу можно по звонку в МЧС или через сайт Главного управления по Краснодарскому краю в разделе «Туристические группы».