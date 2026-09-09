Медведь на острове Татышев — фейк? Эксперт объяснил, кого на самом деле могли увидеть красноярцы

Эксперт Кириллов: медведь не мог добраться до острова Татышев в Красноярске

Общество

Заместитель директора по охране территории нацпарка «Красноярские Столбы» Иван Кириллов в комментарии Gornovosti оценил вероятность появления медведя на острове Татышев. По его мнению, это практически невозможно.

Эксперт пояснил, что у медведя гораздо больше шансов оказаться в Академгородке или в районах, граничащих с лесом. Татышев же расположен в центральной части Красноярска, посреди реки. Кириллов назвал невозможным, чтобы зверь, прыгнувший в воду в районе Столбов, смог по течению добраться до острова.

Он предположил, что на фоне тревожных новостей люди могли увидеть то, чего нет. Не исключено, что за медведя приняли крупную собаку.

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