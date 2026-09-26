Медведь напал на мужчин, искавших телят в Бурятии: что известно о пострадавших?

В Заиграевском районе Бурятии медведь напал на двух мужчин. Пострадавших госпитализировали в Улан-Удэ, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом РИА Новости сообщил представитель районной администрации.

По предварительным данным, инцидент произошел, когда мужчины искали пропавших телят недалеко от лесополосы в улусе Хара-Шибирь. Зверя убили на месте. В Минздраве республики уточнили, что пострадавших доставили в медицинскую организацию Улан-Удэ.