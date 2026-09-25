Медведь-попрошайка из Листвянки: почему его решили ликвидировать?

ТАСС: медведя, приходившего к отелю на Байкале, решили ликвидировать

Общество

Молодого медведя, облюбовавшего окрестности отеля в Листвянке на Байкале, принято решение ликвидировать. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на дирекцию «Заповедного Прибайкалья».

Хищник утратил страх перед человеком, а меры по его отпугиванию оказались безрезультатными. Специалисты отмечают, что животное привыкло к местным жителям и туристам и перестало реагировать на попытки его прогнать. В сложившихся обстоятельствах оно может быть опасно. В настоящее время большинство туристических маршрутов в районе Листвянки закрыто. На тех тропах, что остаются открытыми, усилено патрулирование.

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