Медведь приходит к домам в Калтане как по расписанию: в 21:40 он уже ест яблоки и груши на чужих участках

Жители Калтана в Кузбассе уже третий день подряд наблюдают медведя, который выходит к домам в одно и то же время — около 21:40. Хищник появляется на улице Береговой в поселке Шушталеп и заходит на приусадебные участки в поисках еды. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на очевидцев.