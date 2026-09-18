Медведь приходит к домам в Калтане как по расписанию: в 21:40 он уже ест яблоки и груши на чужих участках
VSE42.Ru: медведь третий день выходит к домам в Калтане в 21:40
Жители Калтана в Кузбассе уже третий день подряд наблюдают медведя, который выходит к домам в одно и то же время — около 21:40. Хищник появляется на улице Береговой в поселке Шушталеп и заходит на приусадебные участки в поисках еды. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на очевидцев.
По данным камер видеонаблюдения, зверь приходит в огороды. Местные жители рассказали, что на улице Почтовой медведь ел груши, яблоки и черноплодную рябину, а также протоптал тропу через соседние участки. Из-за появления хищника люди опасаются отпускать детей одних и переживают, что встречи с медведем могут стать опаснее, когда в садах закончится урожай.