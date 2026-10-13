Медведь разрыл могилу на кладбище в Магадане, но тело не забрал?

Эксперт Крамник: медведь мог разрыть могилу на кладбище в Магадане

Общество

Медведь, возможно, подрыл могилу на кладбище в Магадане, но тело на поверхность не доставал. Об этом РИА Новости по итогам проверки сообщила руководитель департамента ЖКХ и КИ мэрии Магадана Екатерина Крамник.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что медведь устроил погром на магаданском кладбище и украл тело покойницы. Семья приехала на кладбище, чтобы навестить могилу родственницы, скончавшейся в конце февраля. На месте они обнаружили разрытое захоронение и сломанную оградку. Тело женщины исчезло, а вокруг были разбросаны остатки одежды.

Крамник заявила, что по итогам комиссионного осмотра территории кладбища с участием профильных специалистов на участке и прилегающей территории останки не обнаружены. В качестве одной из возможных причин разрытия рассматривается деятельность диких животных; эта версия требует дальнейшего изучения.

Она добавила, что смотрители кладбища обходят территорию и проводят санитарные мероприятия. При выявлении следов выхода медведей информация незамедлительно передается в Госохотнадзор: специалисты оперативно выезжают на место, а регулирование численности опасных животных проводится в установленном законом порядке. Для предотвращения подобных ситуаций прорабатывается комплекс мер, в том числе установка специализированного ограждения — так называемого «электронного пастуха», системы, позволяющей ограничивать перемещение диких животных и повышать безопасность территории.

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