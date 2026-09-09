Медведь у школы № 2 в Тасеево: видео напугало родителей, детей попросили забрать домой

В селе Тасеево рядом со школой № 2 заметили медведя. Видео с животным быстро распространилось по социальным сетям. Утром 9 сентября информация поступила в дежурную часть.

В МВД по Красноярскому краю подтвердили, что сообщение получили. На место выехали сотрудники, которые обследовали территорию вокруг учебного заведения, однако хищника не обнаружили.

Родителей попросили забрать детей из школы. В ведомстве отметили, что проверка прилегающей территории результатов не дала. Других подробностей пока не приводится.