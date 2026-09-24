Медведь убил туриста из Москвы в Туве: почему группа проигнорировала запрет?

ТАСС: турист из Москвы погиб после нападения медведя на реке в Туве

Общество

Турист из Москвы, госпитализированный после нападения медведя в Туве, скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщил руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак. По предварительным данным, хищник атаковал мужчину днем на реке Большой Енисей и нанес ему тяжелые травмы лица. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.

Мужчина приехал в республику на рыбалку в составе группы туристов. Как отметил Салчак, участники поездки проигнорировали введенные в регионе ограничения, связанные с активностью хищников.

Читайте также

«Мест не хватило»: в 82-летний турист погиб в драке за шезлонг на пляже

«Мест не хватило»: в 82-летний турист погиб в драке за шезлонг на пляже

Появилась версия о смерти юных близнецов в Петербурге

Появилась версия о смерти юных близнецов в Петербурге

Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе 16 сентября

Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе 16 сентября

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 13 сентября: последние новости, сколько сбито — подробности перехвата 389 дронов

Синоптики спрогнозировали дождь и до +21 градуса в Подмосковье 24 сентября

Синоптики спрогнозировали дождь и до +21 градуса в Подмосковье 24 сентября

«Напитаться кровью»: Россиян предупредили об агрессивных мухах и осах

«Напитаться кровью»: Россиян предупредили об агрессивных мухах и осах

«Цифровое рабство». Патриарх Кирилл сравнил зависимость от смартфонов с пристрастием к алкоголю

«Цифровое рабство». Патриарх Кирилл сравнил зависимость от смартфонов с пристрастием к алкоголю

«Диван не повод». Переход на удаленку не дает работодателю права снижать зарплату

«Диван не повод». Переход на удаленку не дает работодателю права снижать зарплату

Танцы, творчество и здоровье: новая площадка для пожилых открылась в Балашихе

Танцы, творчество и здоровье: новая площадка для пожилых открылась в Балашихе

На выборах в Подмосковье можно проголосовать на дому

На выборах в Подмосковье можно проголосовать на дому

Зимняя спячка для «железного войска»: как продлить жизнь садовому инвентарю на годы

Зимняя спячка для «железного войска»: как продлить жизнь садовому инвентарю на годы

«Денежку получила за озвучку?»: Киркоров рассказал о работе дочери над мультфильмом

«Денежку получила за озвучку?»: Киркоров рассказал о работе дочери над мультфильмом

Добавьте mosregtoday.ru в избранное