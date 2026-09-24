Медведь убил туриста из Москвы в Туве: почему группа проигнорировала запрет?

Турист из Москвы, госпитализированный после нападения медведя в Туве, скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщил руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак. По предварительным данным, хищник атаковал мужчину днем на реке Большой Енисей и нанес ему тяжелые травмы лица. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.