Медведь убил туриста из Москвы в Туве: почему группа проигнорировала запрет?
ТАСС: турист из Москвы погиб после нападения медведя на реке в Туве
Турист из Москвы, госпитализированный после нападения медведя в Туве, скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщил руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак. По предварительным данным, хищник атаковал мужчину днем на реке Большой Енисей и нанес ему тяжелые травмы лица. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.
Мужчина приехал в республику на рыбалку в составе группы туристов. Как отметил Салчак, участники поездки проигнорировали введенные в регионе ограничения, связанные с активностью хищников.