Медведь, убивший пенсионерку, вернулся в деревню и был застрелен: что нашли в его желудке

В Красноярском крае охотники застрелили медведя, который убил пенсионерку во дворе ее дома. Об этом сообщает RT . Хищник вернулся к той же деревне, где произошло нападение, и был замечен. Зверя нашли поздно вечером на окраине населенного пункта.

По словам источника, в желудке медведя обнаружили следы, указывающие на то, что именно он напал на женщину двумя днями ранее. Правоохранительные органы сообщали: за два дня до трагедии родственник предупреждал пенсионерку о медведях и просил не выходить из дома. По его версии, женщина могла сама открыть дверь, чтобы посмотреть, кто ходит под окнами. За убийство медведя в регионе предлагали вознаграждение в размере ₽36,5 тыс.