Медведи атакуют россиян 20–30 раз в год: почему 2026-й не стал исключением, а 2014-й — стал
Минприроды: в России ежегодно 20–30 нападений медведей на людей
В России ежегодно фиксируется около 20–30 нападений медведей на людей. Ситуация в 2026 году не является аномальной, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.
В ведомстве отметили, что встречи людей с бурыми медведями регулярно происходят в регионах, где населенные пункты соседствуют с лесами и тайгой. При этом значительного роста числа таких происшествий в текущем году не наблюдается.
По данным пресс-службы, в последние годы регистрируется порядка 20–30 случаев нападений медведей ежегодно. Аномальный всплеск наблюдался лишь в 2014 году — 166 случаев.