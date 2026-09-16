В России ежегодно фиксируется около 20–30 нападений медведей на людей. Ситуация в 2026 году не является аномальной, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

В ведомстве отметили, что встречи людей с бурыми медведями регулярно происходят в регионах, где населенные пункты соседствуют с лесами и тайгой. При этом значительного роста числа таких происшествий в текущем году не наблюдается.

По данным пресс-службы, в последние годы регистрируется порядка 20–30 случаев нападений медведей ежегодно. Аномальный всплеск наблюдался лишь в 2014 году — 166 случаев.