Медведи атакуют Забайкалье: в двух районах ввели режим регулирования, охотники уже выехали

В двух районах Забайкальского края ввели режим регулирования численности медведей. Об этом сообщает ИС « Вести » со ссылкой на губернатора региона Александра Осипова.

По его словам, министерству природы поручено организовать бригады охотников и направить их в районы, где существует риск выхода медведей к населенным пунктам. Наиболее опасная ситуация остается в Красночикойском округе: за сутки там зафиксировано два случая появления хищников. В округе работают шесть мобильных групп.

Еще три группы начали работу в Петровск-Забайкальском округе. Специалисты Минприроды и охотники также обследуют места в Хилокском округе, где ранее замечали опасных медведей. Данные о медведе под Читой, по словам главы региона, не подтвердились.