В ближайшие дни медведи из Свердловской области могут добраться до пригородов Тюмени. Молодого зверя уже заметили в поселке примерно в сотне километров от города. Об этом сообщает местная пресса.

По данным газеты «Коммунар», издающейся в Туринской Слободе, молодой медведь был замечен на улице Мингалева и двигался в сторону центра поселка. Жителей просят соблюдать осторожность и при опасности обращаться в экстренные службы.

Эколог Виктор Климович в беседе с «Нашим городом» подтвердил высокий риск миграции хищников в сторону Тюмени. Туринская Слобода стоит на берегах Туры, где минувшим летом из-за сильного разлива произошел замор рыбы. Это подорвало кормовую базу: рыба была главным осенним источником калорий и жиров для медведей. По логике миграции звери, вероятнее всего, пойдут вдоль русла реки — к Салаирке, Кулаково и Новотарманскому, откуда до Тюмени уже недалеко. При обычной скорости миграции свердловские медведи могут добраться до региона в течение нескольких дней.

По мнению экспертов, в течение осени стоит ожидать массового выхода медведей к людям в Тюменской области. К местным животным присоединятся гости из ХМАО и со стороны Томска. При этом специалисты отмечают: часто люди сами виноваты в том, что медведи ищут пропитание в населенных пунктах.