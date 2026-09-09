Медведи начали убивать людей в Сибири: за сутки погибли две грибницы, а в других регионах вводят ЧС

Наибольшую тревогу вызывает ситуация в Красноярском крае: в поселке Подтесово медведь за сутки загрыз двух пожилых сборщиц грибов, а в Енисейском округе за трое суток зафиксировано десять выходов зверей к жилью. На Алтае в ночь на 3 сентября хищник вытащил из палатки и растерзал 29-летнюю туристку из Новосибирской области. В Бурятии после нападения мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию.

Специалисты объясняют агрессию животных комплексом причин. Главная — неурожай кедрового ореха и ягод, лишивший медведей калорийного корма перед спячкой. Ситуацию усугубили лесные пожары, вытеснившие зверей из привычных мест обитания, а также перенаселенность популяции, которая в Красноярском крае вдвое-втрое превышает емкость угодий.

Для защиты населения в Красноярском крае заблокировали маршруты нацпарка «Красноярские Столбы» и ввели ночной запрет на посещение рекреационной зоны. В Бурятии отменены лесные детские мероприятия, в Иркутской области — школьные линейки на открытом воздухе, а в Республике Алтай прекращена работа экотроп и установлен комендантский час.

Экстренные службы напоминают о правилах безопасности: передвигаться только группами, шуметь, не смотреть медведю в глаза и не бежать. При контакте рекомендуется медленно отступать, увеличивать силуэт, использовать фальшфейеры и перцовые баллоны, а в крайнем случае падать ничком, закрывая голову и шею.