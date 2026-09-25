Медведи перекрыли «Красноярские Столбы»: нацпарк закрыт до 15 октября, 21 погибший по стране

Национальный парк «Красноярские Столбы» временно закрыт для посещения. Как сообщили в пресс-службе парка, ограничение вводится с 17:00 25 сентября и предварительно продлится до 15 октября. Причиной названа повышенная активность медведей и угроза для жизни посетителей.

Запрет распространяется на все основные входы в нацпарк — Центральный, Восточный и Каштаковский. В администрации объяснили решение необходимостью обеспечить безопасность туристов.

Ситуация с выходами диких животных к людям в Восточной Сибири остается напряженной. За последние месяцы в России жертвами нападений медведей стал 21 человек. Наибольшее число смертельных случаев зафиксировано в Красноярском крае — 7. В регионе из-за активности животных действует режим повышенной готовности.