Медведи пришли на кладбища: жителей нескольких регионов просят не оставлять еду на могилах

Жителей нескольких российских регионов попросили отказаться от посещения кладбищ с конфетами и другой едой. Об этом сообщает « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Причиной стали участившиеся появления медведей, которых привлекают продукты, оставленные на могилах.

В Бурятии из-за выхода хищников временно рекомендовали не посещать городские кладбища и пригородные леса. Ранее аналогичные предупреждения появлялись в Лангепасе и Междуреченске.

На Сахалине ситуация оказалась более серьезной: в Охе два медведя регулярно появлялись на кладбище. Одного из них уже ликвидировали, второго продолжают выслеживать. Специалисты связывают появление животных с доступностью пищи на захоронениях.