В Красноярске нашествие медведей привело к падению выручки в пивных магазинах. Об этом сообщают Telegram-каналы. Жители стали реже выходить из дома по вечерам, из-за чего торговые точки пустеют.

Продавцы утверждают, что доходы сократились примерно вдвое. Основная торговля приходилась именно на вечернее время, однако теперь покупатели предпочитают оставаться дома. Местные жители почти ежедневно сообщают о встречах с косолапыми: звери выходят на улицы, проникают в частные дома, купаются в бассейнах и даже нападают на людей.

Медведей пытаются отпугивать на машинах и отстреливать, но ситуация остается напряженной. Специалисты пока не называют сроков нормализации обстановки.