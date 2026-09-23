Медведи сорвали спортивный сезон в Кузбассе: какие соревнования отменили?

Сiбдепо: в Кузбассе отменили забег из-за активности медведей

Общество

В Кузбассе из-за возросшей активности медведей скорректировали спортивный календарь. Как сообщает «Сiбдепо», организаторы отменили и перенесли ряд соревнований, чтобы исключить даже минимальную угрозу для участников. В Междуреченске фестиваль скайраннинга «Кастегай», который традиционно проходит на горе Сыркашинской, перенесли на следующий год.

В Гурьевском округе отменили забег «Сумрачный трейл», запланированный на текущий сезон. Организаторы подчеркнули, что безопасность спортсменов остается для них главным приоритетом. Решение принято на фоне активности медведей в регионе.

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